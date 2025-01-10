Стоимость устройства всего $500

Устройство работает на операционной системе SteamOS и предлагается по цене всего $500, что делает его доступнее по сравнению с аналогами от других известных брендов, таких как MSI и Asus.

Особенностью Legion Go S является отказ от операционной системы Windows, что позволило снизить стоимость. Это первая консоль, не выпущенная компанией Valve, которая использует SteamOS. Valve недавно разрешила другим производителям использовать эту систему, что открыло новые возможности для рынка портативных устройств.

Legion Go S обладает впечатляющими характеристиками. В ее основе лежит новейший процессор APU Ryzen Z2 Go с четырьмя ядрами и 768 потоковыми процессорами. Для некоторых рынков предусмотрена модификация с Ryzen Z1 Extreme, сопоставимым с Ryzen 7 7840U/8840U. Консоль также оснащена 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ, аккумулятором на 55 Вт·ч, поддержкой Wi-Fi 6E и двумя портами USB4. Экран устройства имеет диагональ 8 дюймов и частоту обновления 120 Гц.

Не стоит забывать и о разрешении экрана 1920 х 1200 пикселей, которое выше, чем у многих конкурентов, что повышает нагрузку на GPU, но в то же время обеспечивает более четкое и яркое изображение.

Вес новинки составляет 730 граммов, что может показаться довольно много, однако учитывая размер экрана и мощность устройства, это вполне оправдано.



