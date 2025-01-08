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g1tarist
В 2024 году продажи Chery выросли на 45%, бренд может занять две три российского рынка
Сегодня каждый пятый проданный в РФ автомобиль связан с Chery.

Китайский автомобильный гигант Chery продолжает укреплять свои позиции на российском рынке. По последним данным, каждое пятое авто в РФ - это Chery. В 2024 году Chery и связанные с ней марки продали 325 194 машины, что на 45% больше по сравнению с 2023 годом, когда было продано 224 196 машин.

Такой рост позволил Chery занять 20% рынка легковых авто в РФ. Особенно успешным оказался кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, который разошелся тиражом в 62 249 штук — в 6 раз больше, чем в 2023 году. Также популярностью пользовались Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max, а также модели Omoda C5 и Jaecoo J7.

Не отстают и премиум суббренды Chery, такие как Exeed и Jaecoo. Продажи Exeed составили 41 082 автомобиля, а Jaecoo — 27 626 единиц.

Согласно прогнозам экспертов, если Chery сохранит текущие темпы роста, то в ближайшем будущем компания сможет контролировать до двух третей всего рынка легковых авто в России. Это говорит о значительном укреплении позиций Chery на российском авторынке и возрастающем интересе покупателей к продукции этого китайского автопроизводителя.

#авто #chery #автопром
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