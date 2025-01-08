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МО РФ сообщило, что за первую неделю 2025 года ВСУ потеряли 46 танков и 13 000 солдат
Минобороны РФ рассказала про итоги первой недели 2025 года для ВСУ

За первую неделю 2025-го года украинская армия предприняла попытку контратаковать в Курской области и продолжает обороняться в зоне проведения СВО. При этом российское Минобороны сообщает, что за это время украинская армия недосчиталась почти 13 тысяч человек личного состава и около 50-ти танков разного производства. При этом почти 10 тысяч солдат оказались убывшими непосредственно в зоне СВО, а еще 3 тысячи никогда не вернутся из Курской области.

«17 танков, в том числе пять немецкого производства, украинские военные потеряли в зоне СВО, а в приграничном регионе РФ и на прилегающих территориях были уничтожены 29 боевых машин» - сообщает Минобороны РФ.

Большой процент убыли личного состава в Курской области произошел из-за нескольких попыток ВСУ пробить российскую оборону в районе хутора Бердин. Атака ВСУ захлебнулась в результате чего ВС РФ перешли в контрнаступление и смогли придвинуться к городу Суджа, Курской области. Добавим, что данный городок является последним крупным населенным пунктом, который пока находится под контролем ВСУ и там сосредотачивается украинская оборона.

Что касается общего числа убыли личного состава в Курской области среди украинских солдат, то по официальным российским данным их число достигает 50 тысяч. Кроме того, ВСУ потеряли до 300 общих боевых танков разного производства и почти 300 боевых машин пехоты. При этом Зеленский и Сырский продолжают перебрасывать туда резервы в надежде создать козырь во время мирных переговоров. Правда мирные переговоры сильно зависят от Дональда Трампа, который пока занимается более важными вещами. Например, сегодня стало известно, что 47-й президент США собирается переименовать Мексиканский залив в Американский.

#сво #всу
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