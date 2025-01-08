Ранее он предлагал Канаде стать 51-м штатом США.

В течении 180 дней после инаугурации Дональда Трампа Мексиканский залив может сменить свое название на всех американских федеральных картах. Это связано с очередным заявлением нового-старого президента, который хочет переименовать залив в «Залив Америки» и эту инициативу уже подхватили сторонники 47-го президента США.

Будущий президент Трамп во время своего общения с журналистами в своем особняке во Флориде начал рассуждать на тему смены названия Мексиканского залива на Американский. На фоне остальных заявлений будущего главы США это звучит также странно. Дело в том, что до этого Трамп предлагал Канаде войти в состав США 51-м штатом и вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский Канал.

«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив … Оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно» - высказывает Дональд Трамп.

Стоит отметить, что инициативу Трампа подхватила его сторонница из числа республиканской партии Марджери Тейлор Грин. Республиканка заявила, что сможет оперативно подготовить законопроект по переименованию залива и передать его для одобрения Конгрессу США. Более того, проскальзывали сообщения, что в черновом варианте проект уже готов и требуется только окончательно отшлифовать формулировки.

Есть предположение, что новая идея Трампа связана с его противостоянием с Мексикой, которая стала настоящей головной болью для США из-за постоянно пробирающихся оттуда мигрантов. Во только чем в этом поможет переименование топонима остается большим секретом, понятным только самому президенту США.