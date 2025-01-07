По словам разработчиков, грядет революция Galaxy AI, которая изменит то, как пользователи взаимодействуют с миром каждый день.

Samsung предлагает уникальную возможность забронировать свои новейшие смартфоны и получить при этом скидку. Компания анонсировала, что скоро представит новинку в области искусственного интеллекта, которая радикально изменит ваше взаимодействие с окружающим миром. Ожидается, что подробности будут раскрыты на презентации 22 января.

В январе Samsung активно участвует в различных мероприятиях, начиная от CES в Лас-Вегасе и заканчивая мероприятием Unpacked в Сан-Хосе. Именно там компания поделится новостями о развитии технологии Galaxy AI и представит новую серию смартфонов S.

Мероприятие Unpacked пройдет в Сан-Хосе 22 января, через две недели после CES. Samsung обещает представить новый уровень искусственного интеллекта, который сделает технологии более интуитивно понятными и естественными.

Кроме того, Samsung предложила особое преимущество для тех, кто решит оформить предварительный заказ на новую серию Galaxy S25. По условиям акции, Google предоставит пользователям Samsung годовой доступ к сервису Gemini Advanced бесплатно.

Для тех, кто хочет воспользоваться предложением, Samsung уже открыла возможность предварительного заказа. До 22 января каждый клиент может зарезервировать новый смартфон и получить скидку в размере $50 при оплате заказа.

Более того, бронирование смартфона не требует от клиента никаких финансовых обязательств и дает шанс выиграть подарочную карту от Samsung на сумму $5000.

Samsung также предлагает выгодные условия для тех, кто рассматривает возможность обмена старого телефона на новый. В зависимости от модели старого устройства, можно получить скидку до $1250.