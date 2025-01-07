Разработка велась в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Эти двигатели играют ключевую роль в управлении спутниками, помогая им занимать нужное положение на орбите.

Основная проблема ионных двигателей заключалась в том, что их электроды могли повреждаться из-за вибраций во время полета, что приводило к выходу из строя. Новая модель ученых из ПНИПУ позволяет более точно прогнозировать и предотвращать такие повреждения.

Модель работает в два этапа. На первом этапе она анализирует микроповреждения, определяя их вероятность и объем. На втором этапе модель оценивает, как эти микроповреждения влияют на упругие свойства материала электрода и его деформацию под нагрузкой.

Благодаря учету микроскопических неточностей, новая модель делает расчеты более точными и помогает проектировать более надежные ионные двигатели для больших и ответственных космических миссий.