Топовый Tank 500 уже практически у отметки в 8,5 млн рублей.

Сейчас за модель Tank 500 придется отдать почти 8,5 млн рублей. Производитель обновил стоимость не только для этой модели, но и для других автомобилей в линейке, включая Tank 300 и флагманский Tank 700.

Ранее, в декабре прошлого года, покупатели могли приобрести Tank 300 со скидкой в 100 тыс. рублей, а Tank 500 — со скидкой в 150 тыс. рублей. Однако в новом прайс-листе такие предложения отсутствуют. Так, если раньше Tank 300 стоил от 4,2 до 4,8 млн рублей, то теперь его цена варьируется от 4,5 до 5,1 млн рублей. Скидка в размере 250 тыс. рублей возможна только при условии сдачи старого автомобиля. Но даже с учетом этой скидки новая цена окажется на 50 тыс. рублей выше, чем в конце декабря прошлого года.

Что касается Tank 500, то в декабре 2024 года его можно было купить за 6,45-7,8 млн рублей. Сейчас же цена на модель того же года начинается от 6,8 млн и достигает 8,25 млн рублей. При этом скидка за trade-in составляет 300 тыс. рублей, но даже с таким дисконтом цена не снижается до уровня прошлого года.

Таким образом, стоимость внедорожников Tank в России заметно увеличилась, и прямые скидки, которые ранее делали покупку более доступной, теперь отсутствуют.