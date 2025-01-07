Нас ждёт четыре модели видеокарты.

На этот раз компания AMD даже не будет пытаться соперничать с топовыми GeForce RTX 50. В линейке ожидается четыре модели: RX 9070 XT, RX 9070, RX 9060 XT и RX 9060. Новинки заменят предыдущие модели RX 7800 XT, 7900 GRE и 7900 XT, а также RX 7700 XT и RX 7600 XT.

В основе видеокарт лежит передовая архитектура RDNA 4, а производство ведется по 4-нанометровой технологии. Особенностью новой серии станет эксклюзивная поддержка улучшателя изображений FSR 4, разработанного специально для этих GPU. В отличие от предыдущих версий, FSR 4 будет работать только на новых видеокартах AMD, несмотря на то, что предыдущие версии технологии поддерживались широким спектром устройств, включая продукцию Nvidia и Intel.

Технология FSR 4 обеспечит поддержку всех игр, которые уже совместимы с FSR 3.1, что значительно улучшит качество графики без потери производительности.