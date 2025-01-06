ВСУ наступают по нескольким направлениям.

Украинская армия начала большое наступление в Курской области с целью опрокинуть российскую оборону и реализовать «Рождественское наступление». Об этом рассказывают не только средства массовой информации Украины и РФ, но и ряд чиновников Банковой. В частности, с подтверждающими заявлениями выступил глава Офиса президента Зеленского Ермак и глава «Центра по борьбе с дезинформацией» СНБО Коваленко.

Как заявляет Коваленко, наступление идет по нескольким направлениям и, в частности, в сторону Бердани, которую перед этим обстреливали из всех возможных средств огневого поражения. Также глава ЦБД СНБО добавляет, что для российского командования наступление стало полной неожиданностью. Однако про вероятное нападение на Курскую область рассказывали всевозможные ТГ-каналы весь последний месяц.

«В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям, и это стало неожиданностью для них. Силы обороны трудятся» - высказывается Коваленко.

Что интересно, наступление вопреки заявлениям чиновников идет не то чтобы очень хорошо и несмотря на громкие заявления, озвученные киевскими «говорящими головам», что-то не срастается. Более того, к работе по освещению наступления привлечены сотрудники ЦИПсО, которые должны показать «перемогу» во всей красе.

«Взятие Бердина — вброс гребней и паникеров. ВСУ даже к н. п. не подошли, ликвидируются на подходах, в посадках. Идут ожесточённые бои» - высказывается командующий российского спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Стоит отметить, что на ряде участков Курской ЛБС ВС РФ перешли в наступление, воспользовавшись ослаблением оборонительных порядков ВСУ. В частности, идет большая операция в районе Малой Локни.