Об этом заявил генеральный директор Алексей Лихачев.

Компания "Росатом" анонсировала строительство новой атомной станции в Венгрии, которая, по их словам, станет самой красивой, современной и безопасной во всем Европейском союзе.

Лихачев подчеркнул, что для "Росатома" это большая честь строить энергоблок для друзей в Европе. "Мы приложим все усилия, чтобы наш проект стал лучшим в ЕС", - сказал он во время презентации.

В ходе своего выступления, генеральный директор также отметил, что компания столкнулась с рядом трудностей при реализации зарубежных проектов. Например, с отказом компании Siemens поставлять оборудование для проекта в Турции, несмотря на то, что оно уже было изготовлено и оплачено. Тем не менее, по его словам, все строительные работы идут согласно плану, хотя иногда и возникают небольшие задержки.

"Росатом" успешно продолжает работу над международными проектами, включая строительство в Турции, где уже установлена турбина, и в Бангладеш, где скоро начнется холодно-горячая обкатка. В Египте недавно был заложен первый бетон для четвертого блока, проект которого тщательно контролируется президентом страны.

Контракт на строительство двух блоков новой станции в Венгрии был подписан в декабре 2014 года между "Росатомом" и венгерской компанией MVM. Венгрия также добилась исключения этого проекта из 14-го пакета санкций Евросоюза против России, что позволяет продолжить строительство без политических препятствий.