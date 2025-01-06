Каждый третий продолжает пользоваться физической SIM-картой.

В 2025 году большинство россиян не планируют покупать новый смартфон, если только их текущий аппарат не выйдет из строя или им не подарят новый. Такие данные предоставило исследование компании Unisimka. Согласно этому исследованию, около 80% граждан сохранят свои текущие устройства, но готовы рассмотреть покупку в случае необходимости замены.

Интересно, что каждый третий россиянин все еще использует традиционные SIM-карты, несмотря на возможность перехода на более современные eSIM. В то же время, две трети опрошенных выразили готовность полностью перейти на технологию eSIM, отказавшись от физических сим-карт.

Что касается предпочтений в брендах, то 22% россиян были бы рады получить смартфон Samsung в качестве подарка. Для такого же процента пользователей марка телефона не играет роли. Следом за Samsung в списке популярности идут iPhone и Xiaomi, а Huawei и Honor делят пятое место.

Большинство пользователей, а именно 60%, продолжают использовать свой смартфон до тех пор, пока он не начинает давать сбои или полностью не выходит из строя. Около 18% россиян обновляют свой телефон каждые два-три года, а 16% делают это каждые четыре-пять лет. Только 7% предпочитают менять смартфон ежегодно.

Таким образом, исследование Unisimka показывает, что большинство россиян относятся к замене смартфона с практической точки зрения, предпочитая использовать устройство максимально долго.