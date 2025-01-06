Власти присматривают альтернативные варианты.

В США наблюдается острый дефицит космодромов, что вызывает серьезные проблемы для космической отрасли. Большинство запусков ракет происходит только с трех мест: два из них находятся в штатах Флорида и Калифорния. Это приводит к перегрузке и задержкам, особенно когда плохая погода мешает планам. Так, в 2024 году с космодрома на мысе Канаверал во Флориде было запущено 93 ракеты, что на 21 больше, чем в предыдущем году.

Из-за ограниченного количества космодромов, многие запуски приходится откладывать, что может стать причиной задержек в доставке важных грузов на орбиту. Это особенно затрудняет работу малых космических компаний, которым приходится ждать своей очереди после крупных игроков, таких как SpaceX. В 2023 году из 145 запущенных ракет 134 принадлежали именно этой компании.

В ответ на эти вызовы, космическая индустрия ищет альтернативные места для запусков. Один из потенциальных новых космодромов находится на острове Кодьяк в Аляске. Сейчас этот объект проходит процедуру одобрения для проведения до 25 запусков в год. Это может помочь снизить нагрузку на существующие космодромы и дать больше возможностей малым компаниям.

Таким образом, расширение числа космодромов становится критически важным для поддержания темпов развития космической отрасли в США и обеспечения своевременной доставки грузов на орбиту.