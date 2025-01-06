Появились первые изображения автомобилей.

Компания BYD представила новые модели автомобилей: седан Han L и внедорожник Tang L. Эти транспортные средства оснащены современными технологиями и способны проехать до 1000 км без дозаправки бензина.

Первые тизеры новинок уже в сети. Они показывают, что у обеих моделей на лобовом стекле установлены лидары, которые помогают системе ADAS в обеспечении безопасности вождения.

Согласно информации от CarNewsChina, Han L и Tang L будут оборудованы последней гибридной системой BYD DM 5.0 PHEV. Это обновление предыдущих систем DM-i и DM-p, которые использовались в старших моделях. IT Home уточняет, что полностью электрические версии обеих моделей получат аккумуляторы LFP Blade 2.0, что позволит им преодолевать до 1000 км на одной зарядке по циклу CLTC.

Продажи автомобилей BYD в 2024 году показали отличные результаты. Всего было продано 260 000 седанов Han и 150 000 внедорожников Tang по всему миру.

В декабре компания BYD продала 514 809 автомобилей, что позволило достичь общего объема продаж за год в размере 4 272 145 единиц.