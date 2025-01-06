Этот пятиместный внедорожник сможет ездить без бензина.

В России скоро появится новый внедорожник Haval H7, который обещает стать настоящим прорывом в автомобильной индустрии. Этот пятиместный автомобиль отличается не только внушительными размерами — его длина составляет 4780 мм, ширина — 1895 мм, а высота — 1725 мм, но и продвинутой технологией. Особенностью Haval H7 является его подключаемая гибридная система, которая включает в себя 1,5-литровый атмосферный двигатель и электромотор. Совокупная мощность достигает 114 лошадиных сил.

Одним из ключевых преимуществ новинки является аккумулятор на литий-железо-фосфатной основе емкостью 27,54 кВт·ч, который позволяет преодолевать до 126 км на одной зарядке, используя только электричество.

Haval H7 впервые был представлен в апреле 2016 года и быстро завоевал популярность, продав 50 000 единиц за первые восемь месяцев. Однако к 2017 году продажи снизились до 38 000 единиц, и в последующие годы спрос продолжал падать. Это было связано с ростом популярности другого бренда GWM — Wey. В итоге, в 2021 году Haval H7 был снят с производства.



