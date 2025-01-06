Такого Илон Маск ещё не делал.

Илон Маск и его компания SpaceX вновь привлекают внимание: на космический корабль Starship установлен движок Raptor 314, который будет использоваться повторно. Это первый случай такого рода операции для данной модели.

Недавно было опубликовано фото этого двигателя, получившего порядковый номер 314. SpaceX планирует его использовать в предстоящем запуске Starship. Ранее этот двигатель уже принимал участие в пятом тестовом полете на ускорителе Booster 12 в октябре текущего года.

Илон Маск поделился информацией, что Raptor 314 будет задействован вновь, на этот раз в ускорителе Booster 14. Запланированный запуск должен состояться в пятницу, 10 января. Однако из-за неблагоприятных погодных условий дата может быть перенесена.



