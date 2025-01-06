Внешне он чем-то похож на Mac-mini.

Компания Nvisen представила новый мини-ПК GX06, который внешне напоминает популярный Apple Mac mini, но обладает более мощными характеристиками. Это устройство стоит $800 и оснащено 14-ядерным процессором Core i9-12900H, а также видеокартой GeForce RTX 4050 Laptop, что делает его отличным выбором для игр.

Размеры мини-ПК составляют 204 х 204 х 58 мм, что чуть больше, чем у Mac mini. Однако благодаря этому в нём удалось разместить более мощное "железо". Помимо процессора и видеокарты, устройство включает в себя 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 1 ТБ, что обеспечивает высокую скорость работы и достаточно места для хранения данных.

Nvisen GX06 также поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6, что гарантирует быстрое и стабильное интернет-соединение. Кроме того, у мини-ПК имеется широкий набор портов для подключения различных устройств: HDMI, два DisplayPort, четыре USB 3.2 Gen1, два USB 2.0, USB-C и два сетевых порта RJ45 2.5G.

Таким образом, Nvisen GX06 является превосходным выбором для тех, кто ищет компактный, но при этом мощный ПК. Его производительность и возможности делают его подходящим как для игр, так и для работы с требовательными приложениями.