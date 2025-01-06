Emgrand на домашнем рынке теперь стоит от 7000 долларов.

Компания Geely объявила о значительном снижении цен на свои автомобили в Китае. С начала 2025 года покупатели могут воспользоваться уникальной возможностью приобрести авто с огромными скидками, которые достигают до 4000 долларов. Эта акция будет действовать всего месяц, до конца января.

Самую большую скидку получил кроссовер Geely Monjaro. Его цена снизилась на 4000 долларов, и теперь он доступен за 18 100 долларов. Также стоимость упала у других популярных моделей. Например, Geely Atlas теперь можно купить за 14 200 долларов, что на 3300 долларов дешевле прежней цены. Модель, известная в России как Cityray, теперь стоит 12 000 долларов, что на 2050 долларов меньше.

Не только кроссоверы стали доступнее. Седан Geely Preface теперь можно приобрести за 16 400 долларов, что на 3000 долларов дешевле, чем ранее. А модель Geely Emgrand предлагается от 7000 долларов, что на 2600 долларов ниже начальной цены.

Эти скидки распространяются на все модели автомобилей Geely и предоставляют отличную возможность для покупателей обновить свой автопарк или приобрести новый автомобиль по выгодной цене.