Samsung Galaxy S25 Ultra получит экран с диагональю 6,86 дюйма. Эти данные приводит известный инсайдер Ice Universe.

Samsung готовит к выпуску новую модель смартфона — Galaxy S25 Ultra, который обещает быть более компактным и легким, чем его предшественник Galaxy S24 Ultra. Новинка получит экран с диагональю 6,86 дюйма, в то время как у Galaxy S24 Ultra она составляет 6,79 дюйма. При этом масса Galaxy S25 Ultra будет всего 218 граммов, что на 15 граммов меньше, чем у предыдущей модели.

Известный инсайдер Ice Universe поделился, что толщина нового устройства составит 8,2 мм, что на 0,4 мм меньше, чем у Galaxy S24 Ultra. Ширина корпуса S24 Ultra будет меньше — 77,6 мм против 79 мм у текущей модели.

Ожидается, что официальная презентация линейки Samsung Galaxy S25 пройдет уже в этом месяце. По предварительной информации, новые смартфоны будут работать на базе CPU Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ice Universe известен своими точными прогнозами о новинках в мире смартфонов. Ранее он первым сообщил о тренде на экраны-водопады, о "чёлке" в iPhone X, о дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения от Samsung. Его источники находятся в отделе исследований и разработок Samsung, благодаря чему он часто оказывается в числе первых, кто узнает о предстоящих новинках.