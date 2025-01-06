Компания инвестирует $80 миллиардов в развитие нейросетей.

Брэд Смит (президент Microsoft) считает, что такой шаг поможет стране сохранить лидирующие позиции в мировой гонке в этой области. Смит сравнил ИИ с электричеством, подчеркнув его значимость для современной эпохи и предложил использовать текущий момент как "золотую возможность" для экономического роста США на ближайшие 25 лет.

Microsoft вкладывает 80 миллиардов долларов в развитие центров обработки данных для ИИ в текущем финансовом году, который начался в июле. Большая часть этих средств будет направлена на проекты внутри США. Эти инвестиции являются частью стратегии компании, о чем свидетельствуют и ранее объявленные капитальные затраты в размере 20 миллиардов долларов за первый квартал финансового года, завершившегося в сентябре.

В своем выступлении Смит также обратил внимание на угрозу со стороны Китая, который активно развивает свои технологии ИИ. По его словам, Китай делает ставку на масштабные государственные инвестиции и целостную стратегию, стремясь стать мировым лидером в этой сфере. Смит предостерег от повторения ситуации с 5G, когда инвестиции Китая в инфраструктуру привели к проблемам безопасности для США из-за распространения продуктов Huawei.

Президент Microsoft подчеркнул, что американские продукты пользуются большим доверием по сравнению с китайскими и выразил уверенность в способности американского частного сектора инвестировать в глобальную инфраструктуру. Он также затронул вопрос экспортного контроля, отметив, что сбалансированный подход к этой политике поможет укрепить дипломатические отношения и будет ключевым для глобального внедрения ИИ.