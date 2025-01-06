Цены могут достигать 3,3 млн рублей.

В России выросли цены на внедорожники Haval. Компания объявила стоимость моделей 2025 года, которая оказалась выше, чем у автомобилей 2024 года. Повышение коснулось не только модели Haval Jolion, но и других популярных кроссоверов марки, включая Haval H3, Haval Dargo и Haval Dargo X.

Стоимость Haval H3 2025 года теперь начинается от 2,8 млн рублей и достигает 3,3 млн рублей. Для сравнения, модель предыдущего года с прямой скидкой в 200 тыс. рублей обходилась покупателям от 2,6 до 3,1 млн рублей.

Haval Dargo 2025 года предлагается в четырех различных комплектациях. Цены на эту модель варьируются от 3,15 до 3,7 млн рублей. В прошлом году цены на аналогичные версии начинались от 3,05 млн и доходили до 3,6 млн рублей.

Модель Haval Dargo X 2025 года подорожала на 100 тыс. рублей по сравнению с прошлогодней версией. Таким образом, новая цена составляет от 3,15 до 3,7 млн рублей.

Это повышение цен связано с переходом на новый модельный год, что часто влечет за собой изменение стоимости автомобилей. Важно отметить, что на модели 2025 года не предусмотрены ни прямые скидки, ни скидки за кредит и trade-in, что также сказывается на конечной цене.