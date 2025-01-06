Poco X7 сможет похвастаться защитой от воды и пыли выше, чем у iPhone 16 Pro Max.

9 января компания Xiaomi представит новые модели смартфонов - Poco X7 и X7 Pro. Эти устройства обещают стать выдающимися благодаря уровню защиты от воды и пыли, который редко встречается в среднем ценовом сегменте. Согласно заявлениям производителя, смартфоны будут соответствовать стандарту IP69.

Хотя точная стоимость пока не объявлена, известно, что цена будет доступной, учитывая, что бренд Poco известен как производитель бюджетных моделей. Однако, несмотря на предполагаемую доступность, новинки получат передовые технологии. Например, оба аппарата оснащены изогнутым OLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 кд/кв.м.

Модель X7 Pro выделяется особенно: она будет оборудована 50-мегапиксельной камерой на базе датчика Sony LYT 600 и чипсетом Dimensity 8400 Ultra от MediaTek. Кроме того, смартфон получит аккумулятор на 6000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.