Состоялось 15 успешных запусков ракет семейства «Союз-2».

В 2024 году космическая индустрия достигла новых высот, осуществив запуск почти 30 различных типов ракет. Среди них наибольшую популярность приобрели ракеты Falcon 9 от SpaceX, китайские «Чанчжэн» и российские «Союз-2».

Компания SpaceX выделяется на фоне других: её ракета Falcon 9 совершила 132 успешных запуска. Особенностью компании является повторное использование первых ступеней ракет, что позволило некоторым из них вернуться на Землю и вновь отправиться в космос до 24 раз.

Китайские ракеты «Чанчжэн» также показали высокие результаты, осуществив 49 запусков без инцидентов. Эти ракеты представлены в разных модификациях, что делает их использование гибким и многообразным.

Российские ракеты «Союз-2», продолжающие традиции знаменитой «Семерки», заняли третье место с 15 успешными запусками. Эти ракеты известны своей надежностью и точностью.

Следом за лидерами идут американские ракеты Rocket Lab с моделью Electron, которые осуществили 14 запусков. Китайские компании Galactic Energy и KuaiZhou также активно участвуют в космических запусках, выполнив 5 и 4 успешных запуска соответственно.

Общая картина за 2024 год показывает не только рост космического рынка, но и то, что основные запуски сосредоточены в руках нескольких ведущих компаний. Это подчеркивает их значимость и влияние в отрасли.