Работы по созданию игры еще не начались.

Маркус Перссон, создатель популярной игры Minecraft, недавно заинтриговал своих поклонников возможным созданием новой игры, которую многие уже окрестили как "Minecraft 2". В своём сообщении в социальной сети X, Перссон провел опрос среди своих подписчиков, спрашивая их мнение о том, какой проект ему следует развивать дальше. Пользователям предложили выбор между продолжением Minecraft и новой игрой, над которой разработчик уже некоторое время трудится. Эта новая игра описывается как смесь традиционного roguelike и dungeon crawler от первого лица.

Ответы подписчиков были однозначными: почти 78% проголосовали за создание продолжения Minecraft. Вскоре после этого Перссон подтвердил, что его следующий проект будет духовным наследником знаменитой игры. Однако он также уточнил, что новая игра вряд ли будет носить название "Minecraft 2", поскольку оригинальный Minecraft был продан вместе со студией Mojang AB компании Microsoft за 2,5 миллиарда долларов в 2014 году.

На данный момент точные сроки выпуска новой игры неизвестны, так как разработка ещё не началась. Перссон упомянул, что, вероятно, игра сначала появится в раннем доступе, что позволит игрокам принять участие в её доработке.

Таким образом, поклонники Minecraft могут начать готовиться к новому приключению, которое, как ожидается, унаследует дух оригинальной игры и предложит уникальные нововведения.