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g1tarist
За последние дни на Солнце зафиксировано шесть мощнейших вспышек
Одна из них максимального класса X.

На Солнце наблюдается высокая активность: за последние дни произошло шесть значительных вспышек. Самая мощная из них достигла класса X1.1 и продолжалась 24 минуты. Это событие последовало за серией из пяти вспышек класса М, силой от М1.5 до М7.6. Важно отметить, что классификация вспышек на Солнце идет по логарифмической шкале, где каждый следующий уровень в десять раз мощнее предыдущего. Так, вспышки класса М считаются достаточно сильными, а М7.6 приближается к максимальному классу Х.

Эти солнечные явления могут иметь серьезные последствия для Земли. Вспышки сопровождаются выбросами корональной массы. Это огромные облака плазмы, которые, достигнув нашей планеты, могут вызвать магнитные бури. Такие бури могут нарушить работу спутников, энергетических систем и радиосвязи. А также, они оказывают влияние на людей, чувствительных к изменениям погоды. Такие вспышки могут вызывать головную боль, слабость и даже тахикардию. Так что следует приготовиться. 

Сергей Богачёв, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН: "активность Солнца начала усиливаться в конце декабря и остается высокой в начале нового года. Первого января была зафиксирована магнитная буря уровня G4, а утром сегодняшнего дня — буря уровня G1. Прогнозы указывают на возможность новых геомагнитных возмущений в ближайшие дни."

Эти данные подчеркивают важность мониторинга солнечной активности, так как она влияет не только на космическую погоду, но и на повседневную жизнь на Земле.

#солнце #магнитные бури #вспышки
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