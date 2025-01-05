Российский заменитель Toyota Camry не популярен на родине.

В Тольятти с начала продаж была куплена только одна Lada Aura, российский аналог Toyota Camry. Эта информация была опубликована инсайдерами из паблика Avtograd, которые также поделились живыми фотографиями автомобиля в различных комплектациях.

Lada Aura предлагается в двух версиях: Premier и Status. Цены на эти модели составляют 2,6 и 2,8 миллиона рублей соответственно. В базовой комплектации Premier установлены 16-дюймовые колесные диски и медиасистема с 7-дюймовым экраном. Более дорогая версия Status оснащена медиасистемой Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым дисплеем, 17-дюймовыми колесными дисками и кожаной обивкой сидений.

Обе модификации комплектуются 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и снабжены китайским вариатором. Несмотря на наличие различных комплектаций и достаточно высокие технические характеристики, продажи автомобиля оставляют желать лучшего. Статистика продаж в Тольятти показывает, что с момента начала продаж был продан только один автомобиль. Не ясно, относится ли это к одной конкретной комплектации или ко всем автомобилям модели Aura в целом, но точно известно, что общее количество продаж не достигает даже сотни.