США заняло первое место, они запустили 154 ракеты.

В 2024 году Соединенные Штаты Америки уверенно возглавили список стран по количеству космических запусков, осуществив 154 ракетных старта, что составляет почти 60% от общемирового количества. Основную долю американских запусков, а именно 134, провела компания SpaceX под руководством Илона Маска.

Китай занял второе место, успешно осуществив 68 запусков, что равняется 26,25% от всего мирового объема. При этом 66 из них были признаны успешными.

Россия оказалась на третьем месте с 17 запусками, что составляет 6,56% от мирового уровня. Это на два пуска меньше по сравнению с предыдущим годом.

Следом за тремя лидерами идут Япония с 7 запусками, из которых 2 завершились катастрофой. Дальше идет Индия с 5 запусками и Иран, который осуществил 4 запуска.

Европа в этом году отстает, занимая позицию после Ирана с 3 запусками. В 2024 году Европа начала использовать новую ракету-носитель Ariane-6 и возобновила запуски ракеты Vega-C.

В Северной Корее был зафиксирован один запуск, который, к сожалению, закончился неудачей.

Эти данные подчеркивают важные изменения и тенденции в мировой космической индустрии, демонстрируя динамику развития и стремление стран к освоению космоса.