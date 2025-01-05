В Таиланде машина будет называться Hilux Travo.

В 2025 году нас ждет презентация нового внедорожника от Toyota — модели Hilux. Этот автомобиль будет известен в Таиланде под названием Hilux Travo. Компания не останавливается на достигнутом и планирует в 2026 году выпустить новую версию Toyota Corolla, которая станет уже тринадцатым поколением этой популярной модели. Однако новый Hilux появится на рынке раньше — уже в этом году.

Toyota Hilux 2025 года будет основан на обновленной платформе TNGA-F, что обещает новшества в дизайне передней и задней части автомобиля. Интерьер внедорожника будет выполнен в стиле последней модели Camry, что добавит ему современности и комфорта. Что касается ТТХ, то Hilux сохранит в озсновном дизельные движки различной мощности. Они будут от 2,4 до 3,0 литров в зависимости от рынка. Также предполагается, что новинка получит электроусилитель руля, что сделает управление более легким и приятным.

Название Hilux Travo уже запатентовано в Таиланде, что подтверждает серьезные намерения Toyota на этом ключевом рынке. Новый Hilux обещает стать значимым обновлением в линейке внедорожников и привлечь внимание автолюбителей благодаря современным технологиям и стильному дизайну.