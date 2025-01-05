Настольная версия RTX 5080 будет иметь только 16 ГБ.

В скором времени в ассортименте Nvidia может появиться новая мобильная видеокарта GeForce RTX 5090 Laptop с впечатляющим объемом памяти в 24 ГБ. Это значительно превышает память текущей модели RTX 4090 Laptop, которая оснащена 16 ГБ. По словам инсайдера, известного под псевдонимом Golden Pig Upgrade, такое увеличение стало возможным благодаря использованию новых 3-гигабайтных чипов GDDR7. Эти чипы позволяют оснастить карту 24 ГБ памяти при использовании 256-битной шины.

Интересно, что если бы подобные чипы использовались и в настольных картах, например в RTX 5080, они также могли бы получить 24 ГБ памяти. Однако известно, что настольная версия RTX 5080 будет иметь только 16 ГБ. Слухи говорят, что 24 ГБ могут появиться в модели RTX 5080 Super.

С точки зрения технических характеристик, новая мобильная RTX 5090 Laptop, вероятно, будет схожа с настольной RTX 5080. Это следует из общей тенденции сопоставления характеристик мобильных и настольных версий в текущем поколении видеокарт.

Кроме того, сегодня стало известно, что некоторые модели из новой серии RTX 50 Laptop могут быть всего лишь переименованными версиями предыдущей серии RTX 40 Laptop.

Golden Pig Upgrade ранее уже делался известен благодаря утечкам о производительности различных поколений CPU от Intel, а также публикации слайдов, описывающих процессоры Meteor Lake от того же производителя.