Можно будет просто взять и заказать свой чип у Nvidia.

Nvidia, известный лидер в области разработки ускорителей для искусственного интеллекта, теперь предлагает услугу создания уникальных чипов по индивидуальному заказу. Это новшество позволит компаниям получать чипы, полностью адаптированные под их специфические потребности.

В настоящее время Nvidia активно расширяет свои возможности в этом направлении. Отмечается, что компания усиливает свои позиции на рынке, привлекая к работе инженеров из Тайваня, которые специализируются на разработке заказных чипов. Эти специалисты будут работать в тайваньском центре исследований и разработок Nvidia, который уже начал свою активную деятельность.

Интересно, что речь идет не о создании чипов на основе уже существующих массовых продуктов компании, а о разработке полностью уникальных ASIC. Это подчеркивает стремление Nvidia предоставлять решения, максимально соответствующие требованиям заказчиков.

Согласно информации от China Times, Nvidia планирует в будущем наладить производство таких чипов на отдельных производственных линиях. Однако на данный момент основное внимание уделяется формированию команды высококвалифицированных специалистов, что станет залогом успешной реализации этого амбициозного проекта.

Таким образом, Nvidia не только укрепляет свои позиции на рынке, но и открывает новые возможности для компаний, стремящихся к инновациям в области технологий.