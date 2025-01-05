Она идет на уровне настольной RTX 4060 Ti.

Nvidia обещает, что новая видеокарта GeForce RTX 5060 не повторит ошибок предыдущей модели. Первые тесты показывают, что мобильная версия RTX 5060 на 33% производительнее, чем RTX 4060 Laptop, и сравнима с настольной версией RTX 4060 Ti.

По результатам тестирования в 3DMark, RTX 5060 Laptop набрала 13 821 балл. Это значительно выше, чем у её предшественницы, которая показала результат на 33% меньше. Кроме того, новая модель опережает RTX 4070 Laptop на 10% и равняется по мощности с настольной RTX 4060 Ti.

Интересно, что тестирование проводилось при TDP 115 Вт, что не является пределом для этой модели. Это дает основания предполагать, что настольная версия RTX 5060 может показать еще более высокие результаты.

Если цена новой видеокарты будет варьироваться в пределах 300-330 долларов, это сделает её привлекательным выбором на рынке, несмотря на наличие всего 8 ГБ памяти, что может стать недостатком для некоторых пользователей.

Напомним, что при запуске RTX 4060 была лишь немного быстрее своей предшественницы RTX 3060. Более того, из-за большего объема памяти у RTX 3060, новинка иногда уступала старой модели. Nvidia явно учла прошлые ошибки и предлагает улучшенное решение в виде RTX 5060.