Нужен будет 50-контактный разъём.

Команда DIY-APE, совместно работающая с известными брендами, такими как Asus и MaxSun, представила инновационную технологию BTF 3.0 для настольных компьютеров. Эта новая система позволяет подключать все основные компоненты ПК через единый 50-контактный разъём на системной плате. Это означает, что для подачи энергии на материнскую плату, процессор и видеокарту теперь достаточно одного кабеля.

Особенностью прототипа новой системной платы является наличие упомянутого разъёма, который способен передавать до 1500 Вт мощности. Это избавляет от необходимости использовать отдельные кабели для каждого компонента, включая видеокарты. Однако стоит отметить, что новая система пока поддерживает только видеокарты с разъёмом GC-HPWR, которые на данный момент выпускает в основном Asus.

На задней стороне платы также расположены пара разъёмов для подключения SATA-накопителей, хотя их использование в современных настольных компьютерах становится всё менее распространённым. Благодаря этому, в большинстве случаев, пользователи будут подключать к системной плате только один мощный разъём.

Пока что неизвестно, когда такие системные платы появятся в массовой продаже. Изначально их распространение будет ограничено, так как подобные инновации на рынке ещё не получили широкого распространения и поддерживаются лишь некоторыми производителями.