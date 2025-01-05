К примеру, модель RTX 4090 имеет TDP 450 Вт, а во время игр потребляет около 400 Вт.

Ожидается, что её тепловой пакет (TDP) достигнет 575 Вт, что значительно выше по сравнению с предшественниками. К примеру, модель RTX 4090 имеет TDP 450 Вт, а во время игр потребляет около 400 Вт. Это свидетельствует о том, что новинка будет потреблять гораздо больше энергии, возможно, установив рекорд среди всех поколений видеокарт компании Nvidia.

Важно отметить, что даже RTX 3090 Ti, которая ранее считалась одной из самых "прожорливых" моделей, потребляла под нагрузкой от 500 до 550 Вт, хотя её официальный TDP также составлял 450 Вт. Таким образом, несмотря на высокие показатели TDP у RTX 5090, реальное потребление энергии может оказаться не рекордным.

Что касается модели GeForce RTX 5080, её TDP составит 360 Вт, что на 40 Вт больше, чем у RTX 4080. Хотя и здесь рост характеристик не так впечатляет, как у старшей модели.

Обе новые видеокарты будут поддерживать технологию DLSS 4 и новую технологию нейронного рендеринга, детали которой пока остаются неизвестными. Эти инновации, вероятно, помогут улучшить качество изображения и повысить эффективность работы видеокарт в современных играх и приложениях.