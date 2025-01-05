Технология может быть эксклюзивом линейки RTX 50.

Скорее всего эта технология будет доступна только для новой серии видеокарт RTX 50. Новые модели видеокарт Nvidia будут представлены в ближайшее время. А вместе с ними появится и четвертое поколение технологии DLSS.

Inno3D, являясь одним из партнеров Nvidia, уже упоминала об этой технологии. Кроме того, Inno3D раньше намекала на появление новой революционной технологии нейронного рендеринга, которая станет частью DLSS 4 и будет эксклюзивом для видеокарт GeForce RTX 50.

Пока что подробности технологии не раскрыты, но из истории развития DLSS известно, что каждое новое поколение технологии значительно улучшало предыдущее. Например, DLSS 2 сделала технологию более стабильной и эффективной по сравнению с первой версией, которая имела множество недоработок. DLSS 3 добавила генератор кадров, который значительно увеличил производительность.

Предположительно, DLSS 4 сохранит основные принципы апскейлера из DLSS 2, но добавит новшество в виде нейронного рендеринга, аналогично тому, как в DLSS 3 появился генератор кадров.

Более подробную информацию о DLSS 4 и других новинках Nvidia мы узнаем уже через несколько дней на мероприятии CES 2025.