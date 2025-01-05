Технические характеристики автомобиля пока не разглашаются.

В 2026 году ожидается выход на рынок нового поколения Toyota Corolla, которая станет 13-м по счету. Этот автомобиль уже давно завоевал любовь водителей по всему миру, и новая модель обещает стать еще более привлекательной. Одним из главных нововведений станет появление гибридной системы, которую можно будет подключить вручную. Такого ранее не было в этой модели.

Новая Toyota Corolla будет построена на проверенной платформе TNGA-C, которая уже используется в таких моделях, как C-HR, Corolla Cross и Prius. Это значит, что размеры и общая компоновка останутся прежними, но внешний вид автомобиля претерпит значительные изменения. Кроме того, будет представлен новый гибридный двигатель (специально для нового автомобиля).

Подробности о характеристиках подключаемой гибридной системы пока не разглашаются. Но есть предположения, что она будет похожа на систему, используемую в Prius. В новой Corolla будет использоваться движок поменьше, всего на 1,5 литра. Он будет доступен как в атмосферной версии мощностью 130 л.с., так и в турбированной версии мощностью 180 л.с. Версия с самозарядной гибридной системой, скорее всего, будет оснащена атмосферным двигателем. А подключаемый гибрид получит два электромотора.

Также ходят слухи о том, что спортивная версия GR Corolla будет оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 406 л.с. Это делает предстоящую модель особенно интересной для любителей мощных и динамичных автомобилей.

Новая Toyota Corolla обещает стать значимым обновлением в линейке моделей, предлагая как проверенные технологии, так и совершенно новые решения.