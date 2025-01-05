Pro-4X — это топовая комплектация автомобиля.

В России стал доступен новый внедорожник Nissan Navara Pro-4X. Эта модель является самой продвинутой версией и предлагает ряд уникальных характеристик. Автомобиль оборудован 2,5 л движком YD25 (дизель), который славится своей надежностью. Кроме того, у машины есть возможность вручную подключить полный привод и семиступенчатая трансмиссия-автомат.

Nissan Navara Pro-4X отличается внушительными размерами: его длина составляет 5311 мм, ширина — 1875 мм, а высота — 1855 мм. Колесная база равна 3150 мм. Ообенностями этой модели являются колесные диски на 17 дюймов и декоративные накладки на колесные арки, а также багажник на крыше, которые идет в комплекте прямо с завода. Для пикапов это довольно необычный ход.

Среди удобств в салоне можно выделить климат-контроль на две зоны, современную медиасистему, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, ну и, конечно, адаптивный круиз-контроль, куда же без него.

Цена за Nissan Navara Pro-4X начинается от 5 400 000 рублей. Этот внедорожник уже доступен у одного из российских дилеров и готов предложить водителям комфорт, технологичность и надежность.