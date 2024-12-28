Говорят, что у командования ВСУ нет никакой ответственности за высокие потери.

Успехи российской армии вызывают самые негативные эмоции у народных избранников украинского народа. Это выливается в многочисленные скандалы внутри самой Верховной рады Украины и жесткую критику в адрес командования ВСУ, которое обвиняют во всех неудачах и безграмотных решениях. В частности, в большой убыли личного состава командование украинской армии обвинила нардеп Анна Скороход, примеряющая на себя лавры Марьяны Безуглой, которая в свою очередь занимается этим процессом не первый год.

Как заявляет народный депутат Анна Скороход, украинское командование не несет никакой ответственности за большую убыль личного состава ВСУ. У них банально для этого нет никаких карательных инструментов, а в лучшем случае дела разбираются на местах. Более того, вместо наказания такого провинившегося чаще всего переводят на другое место службы не только без понижения в должности, но даже с повышением оной.

«В военной среде фактически нет системы наказаний за большие потери. Если в какой-то части что-то происходит, то расследование проводится в лучшем случае в самой части, а потому виновные никогда не понесут наказания. Их просто «не найдут». А если и находят, то переводят на другую должность – равнозначную, а то и на повышение» - заявляет Анна Скороход, избранный народный депутат ВРУ.

Скороход добавляет, что если ВРУ обращается к генералам с просьбой рассказать причины таких проблем, то они получают ответ, что они не военные и поэтому ничего не понимают. Стоит добавить, что на этой неделе Зеленский признал, что украинская армия недосчиталась почти 50 тысяч солдат, которые записаны в «пропавшие без вести». Этот маневр позволяет не платить пенсии и выплаты по статье утрата кормильца, прописанной в контрактах солдат ВСУ.