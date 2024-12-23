Об этом сообщает украинское сопротивление.

Российская армия нанесла точечный удар по военному объекту ВСУ в Полтавской области в районе населенного пункта Глобино. Как рассказал в своем ТГ-канале координатор Николаевского подполья Лебедев, прилет пришелся по вертолетодрому на котором ВСУ размещали свои винтокрылые машины, а также проводили текущий ремонт и загрузку боекомплекта.

Удар по вертолетодрому под Глобино произошел в районе 2:30 по московскому времени, и сила «хлопка» смогла выбить стекла в окнах соседнего микрорайона. Про точные последствия удара нет никаких подробностей, но рассказывают про звук вторичной детонации, который прозвучал почти сразу после первого взрыва.

«В 2:30 ночи в городке Глобино прозвучал сильный взрыв в направлении вертодрома. Удар был нанесен удачно, люди говорили о повторной детонации. В соседнем микрорайоне «Авиагородок» в некоторых домах вышибло окна» - пишет Лебедев в своем телеграмм-канале.

Что интересно по непроверенным данным в районе Глобино начали замечать иностранцев, говорящих на французском языке. Вдобавок ко всему, на самом вертолетодроме заметили вертолеты западного производства, которых там ранее не было. Удар по вертолетодрому не единственный за эту ночь, так как ВС РФ поразили военный аэродром Староконстантиново в Хмельницкой области. Кроме того, на прошлой неделе прилеты также фиксировали по другим военным аэродромам Полтавской области.