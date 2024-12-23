Бойцы стремятся перерезать последнюю дорогу.

Вооруженные силы РФ продолжают развивать наступление в районе Великой Новоселки, которая считается одним из важнейших укрепрайонов. Освобождением городка занимаются подразделения группы «Восток», которые сейчас двигаются в сторону последней оставшейся трассы, по которой идет снабжение украинского гарнизона. Об этом пишут российские источники, которые занимаются мониторингом ситуации в зоне проведения СВО.

Как сообщаю источники, «восточники» после освобождения Сторожевого на южном фланге клещей, что смыкаются вокруг Великой Новоселки, сбросили украинцев с позиций и начали двигаться в сторону дороги на Гуляйполе. Именно она осталась последней трассой с твердым покрытием, по которой идет снабжение украинского гарнизона в городе. К слову, дорога Великая Новоселка – Гуляйполе уже давно под огневым контролем, что сильно сказывается на снабжении украинцев.

Стоит отметить, что сейчас Великая Новоселка охвачена с трех сторон и выход из нее остается только в западном направлении. Южное направление оказалось заблокированным после падения Сторожевого и взятия там украинских позиций. Север оказался отрезан после входа ВС РФ в поселок Новый Комар, через который также шла автомобильная трасса в город. С востока российские подразделения уже входят в городскую черту Великой Новоселки.

Украинские СМИ пока никак не прокомментировали последние продвижения российской группы «Восток». Официальный Киев также молчит и не делает заявлений, а по телеканалам рассказывают только истории про нехватку личного состава и провал программы мобилизации.