Основная цель группы ЦИПсО- подготовка фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего боевого духа военных ВСУ.

Мотивация и боевой дух украинских солдат и простых граждан стремительно падает по причине провалов действий ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. По этой причине Киев предпринимает попытку создания «перемог», которые покажут украинцам, что они еще что-то могут и все не так плохо, как кажется. Для этого в Запорожье была переброшена группа сотрудников ЦИПсО, которые станут клепать победные ролики. Об этом рассказал ТАСС Рогов, пристально следящий за действиями украинцев в этой среде.

Как рассказывает Рогов, сотрудников ЦИПсО перебросили в Запорожье, где они развернут машину по созданию «правдивых» новостей про ситуацию на ЛБС. В частности, их заметили в городе Орехово, что неподалеку от села Работино.

«По оперативным каналам стало известно о прибытии в Запорожскую область специальной группы украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций Украины. Перед ними стоит задача подготовить серию фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего и продолжающего стремительно падать боевого духа солдат ВСУ» - рассказывает ТАСС ссылаясь на Рогова.

Рогов также приводит пример возможной работы ЦИПсО, который появился буквально накануне. Речь идет о большой контратаке на российские позиции на Васильвском направлении. Украинские пропагандисты расписывают ситуацию так, что ВСУ прорвали российскую оборону. В действительности же украинская атака была отбита, а бойцы ВСУ понесли серьезную утрату личного состава. При этом украинские граждане получат сообщение об этой атаке только после обработки сотрудниками ЦИПсО.