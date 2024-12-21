Украинские чиновники заявляют, что это самая масштабной кибератака.

На Украине произошла массированная кибератака на государственные реестры, в которых хранились данные самых разных ведомств. Об этом факте сообщает глава украинского Минюста Ольга Стефанишина. По факту сейчас сильно осложнена работа большей части государственных учреждений Украины, которые использовали реестры для выдачи документов и прочего. В частности, от кибератаки пострадал так называемый единый украинский реестр (ЕУР).

Как отмечает Стефанишина в своем заявлении, от атаки неизвестных хакеров пострадали десятки реестров в том числе и те, что касаются недвижимости, фиплиц-предпринимателей и юрлиц. Нельзя говорить про полную остановку работы, но наблюдаются в серьезные сбои, которые могут привести к самым негативным последствиям.

«Для восстановления работы трёх реестров понадобится примерно две недели. О сроках восстановления других – пока говорить сложно. Наши специалисты работают в усиленном режиме» - заявляет глава Минюста.

Также приходят сообщения, что атака может привести к срывам работы налоговых служб и стабильности работы ТЦК. Однако как именно скажется сбой на работе военкоматов предполагать сложно, так как «рекрутеры» зачастую отлавливают граждан Украины без оглядки на базы данных и есть ли мобилизованный в реестре. Портал «Военное обозрение» пишет, что атаку на реестры смогли совершить сами граждане Украины, которые не хотят отправляться на ЛБС в качестве «мяса».