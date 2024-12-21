Какой мотор будет у этого авто — неизвестно.

Завтра в Китае состоится премьера новой модели Toyota Camry под названием Brilliant Edition. Эта версия автомобиля отличается уникальным серым матовым цветом кузова и усовершенствованной аудиосистемой от Dynaudio. Кроме того, на машине будут черные логотипы Toyota, что добавляет стиля.

Детали о моторах новой модели пока остаются неизвестными. Официальное представление, которое пройдет завтра, обещает раскрыть все технические характеристики и стоимость автомобиля. В настоящее время стандартные версии Camry в Китае продаются по цене от 23,5 до 35,6 тысяч долларов.

Текущие модели Camry оснащены тремя типами двигателей: базовым 2,0-литровым атмосферным мотором и двумя гибридными системами с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Ожидается, что новая Brilliant Edition также предложит что-то особенное в этом аспекте.

Чжан Бин, директор по маркетингу компании GAC Toyota, поделился видео новой модели и выразил уверенность в том, что автомобиль вызовет большой интерес у покупателей. Он отметил, что Brilliant Edition является попыткой компании выделиться на фоне конкурентов и предложить клиентам нечто эксклюзивное.

Завтрашняя премьера обещает быть интересной не только для потенциальных покупателей, но и для всех, кто следит за новинками автомобильной индустрии.