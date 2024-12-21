Теперь он дешевле отечественного «Москвича».

В этом году российский авторынок пополнился новым седаном Volkswagen Lavida XR, который теперь доступен по цене ниже двух миллионов рублей. Стартовая стоимость этой модели составляет 1 920 000 рублей, что на 265 000 рублей дешевле, чем в октябре.

Volkswagen Lavida XR производится в Китае, но разработан на базе немецких технологий. Этот автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, что обеспечивает надёжность и комфорт в управлении.

Комплектация автомобиля включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, кондиционер и адаптивный круиз-контроль. В топовой версии, которая предлагается за 2,5 миллиона рублей, добавляются 16-дюймовые легкосплавные диски, датчики давления в шинах, светодиодные фары, парковочный ассистент и расширенный набор электронных помощников водителя.

Для удобства водителей в мультимедийной системе предусмотрена функция App-Connect, позволяющая подключать смартфоны. Это делает Volkswagen Lavida XR привлекательным выбором для тех, кто ищет доступный, но современно оснащённый автомобиль.

Таким образом, новый Volkswagen Lavida XR предлагает отличное соотношение цены и качества, становясь конкурентоспособной альтернативой даже таким моделям, как «Москвич 6», базовая версия которого стоит от 2 200 000 рублей.