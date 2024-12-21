Подешевели пикапы Foton Tunland и фургоны Foton Toano.

Теперь покупатели могут приобрести пикапы Foton Tunland и фургоны Foton Toano по заметно более низким ценам. Это стало возможным благодаря действиям бывшего дилера Mercedes, который теперь занимается продажей автомобилей Foton.

Среди предложений выделяется полноприводный пикап Foton Tunland, который теперь можно купить за 2 658 500 рублей, что на 950 000 рублей дешевле прежней цены. Этот автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 162 л.с., автоматической 8-ступенчатой коробкой передач и полным приводом. В комплектацию Comfort входят многочисленные удобства: подушки безопасности, большой центральный тачскрин, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и парковки. А также климат-контроль, кожаный салон и система бесключевого запуска двигателя.

Фургон Foton Toano предлагается стоимостью от 2 591 000 рублей, что на 1 200 000 рублей дешевле, чем ранее. Эта модель оборудована 2,8л. движком и шестиступенчатой коробкой передач. В список оснащения входят система стабилизации, кондиционер, подушка безопасности для водителя, круиз-контроль, электрорегулировка зеркал и камера заднего вида.

Такие значительные скидки делают автомобили Foton более доступными для широкого круга покупателей, предоставляя возможность приобрести надежный и хорошо оснащенный автомобиль по более привлекательной цене.