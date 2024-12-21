Экран как у Samsung Galaxy S25 Plus, камера как у Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Slim обещает стать новым хитом среди смартфонов. Этот аппарат сочетает в себе лучшие качества своих предшественников: экран, как у Galaxy S25 Plus, и камеру, как у Galaxy S25 Ultra. Планируется появление новинки в продаже уже во 2 квартале 2025 года.

Инсайдер Дебаян Рой рассказал подробности о характеристиках Galaxy S25 Slim. Телефон будет иметь 6,6-дюймовый экран, аналогичный установленному в Galaxy S25 Plus. Особенностью модели станет её камера, которая по своим возможностям приближается к камере Galaxy S25 Ultra. В основной камере установлены 3 датчика: 200Мп основной модуль Samsung HP5, 50Мп модуль Samsung JN5 с ультраширокоугольным объективом и еще один 50-мегапиксельный модуль JN5 с телеобъективом, который обеспечивает 3,5-кратный оптический зум.

Что касается производительности, то Galaxy S25 Slim будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Емкость баратеи варьируется от 4700 до 5000 мАч, что довольно внушительно для модели с такими компактными размерами.

На данный момент информации о цене и вариантах памяти этой модели еще нет.