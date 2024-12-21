Реструктуризация «социально ответственным образом».

Это решение было принято после длительных переговоров с профсоюзами и позволит компании экономить свыше 15 млрд евро в год. Однако увольнения будут проведены "социально ответственным образом" в течение ближайших 5 лет.

Ген. директор Volkswagen Оливер Блюм подчеркнул, что достигнутое соглашение является ключевым для будущего успеха бренда. Компания также рассматривает возможности для своего завода в Дрездене, где производство автомобилей прекратится к концу следующего года, и планирует изменить профиль завода в Оснабрюке, часть производства которого будет перенесена в Мексику.

Даниэла Кавалло, глава производственного совета, заверила, что ни один завод не будет закрыт и никто не потеряет работу по производственным причинам. Она также отметила, что благодаря этому соглашению удалось найти надежное решение в сложных экономических условиях, и что условия оплаты труда в компании будут зафиксированы на перспективу.