На пять континентов поставлено более 14 000 вертолётов.

Вертолет Ми-8, который впервые поднялся в небо в 1961 году, продолжает оставаться востребованным на рынке. За более чем 60 лет его эксплуатации было произведено и доставлено более 14 тысяч этих машин в разные уголки мира. Адель Шагимарданов, заместитель генерального директора Казанского завода, подтверждает, что спрос на Ми-8 и его модификации остается высоким как в России, так и за границей.

Этот многоцелевой вертолет зарекомендовал себя благодаря простоте в эксплуатации и возможности хранения без ангара. Он адаптирован к экстремальным температурам от -50 до +50 градусов Цельсия и оснащен 2 газотурбинными движками ТВ3-117ВМ, которые эффективно функционируют в горных условиях.

Одной из основных сложностей при полетах в горах является запуск мотора, но Ми-8 успешно справляется с этой задачей на высоте от 4 до 6 километров, что делает его популярным среди иностранных заказчиков.

Недавно два новых вертолета Ми-8МТВ-1, которые входят в контракт на 86 машин, успешно преодолели расстояние в 6 тысяч километров из Казани в Магадан. Эти вертолеты, полученные в лизинг компанией «Авиация Колымы», будут использоваться для перевозки пассажиров и грузов, а также для проведения спасательных операций и других важных миссий, необходимых для поддержки жизнедеятельности региона.