Выйдет автомобиль уже в 2025 году.

В 2025 году на рынок выйдет новый универсал Zeekr 007, который уже привлекает внимание своими возможностями и стильным дизайном. Недавно были опубликованы шпионские фотографии этой модели, получившей кодовое название CC1E. Ранее автомобиль можно было увидеть только на одном снимке во время транспортировки, но теперь доступны изображения различных тестовых машин.

Внешний вид универсала остается верным первоначальным рендерам. Основные изменения касаются задней части машины: линия крыши начинает опускаться уже у средней стойки, а между стойками C и D добавлен новый элемент остекления.

Габариты универсала предположительно будут схожи с седаном. Длина составит 4865 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1450 мм, а колесная база — 2928 мм. Автомобиль построен на платформе SEA от компании Geely.

Под капотом универсал будет оснащен задним электродвигателем мощностью 310 кВт (421 л.с.) с максимальным крутящим моментом 440 Нм. Также планируется выпуск версии с двумя моторами, где передний движок добавит еще 165 кВт (224 л.с.). Возможные варианты аккумуляторов включают в себя батареи на 75 и 100 кВт•ч, поддерживающие быструю зарядку до 80% всего за 10,5 минут. Для сравнения, топовый седан разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Цена новинки, по прогнозам, будет варьироваться от 27 400 до 34 250 долларов. Основным конкурентом модели станет Neo ET5T.