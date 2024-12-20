Кроссовер купили 10 000 человек за первые 13 дней.

Новый кроссовер Geely, который стоит менее 14 000 долларов и имеет запас хода 1420 км, стал настоящим хитом продаж. За первые 13 дней после запуска модели Galaxy Starship 7 EM-i было продано более 10 000 автомобилей, что является рекордом среди гибридных кроссоверов.

Модель Galaxy Starship 7 EM-i, представленная 6 декабря, обладает длиной 4740 мм и колесной базой 2755 мм. Автомобиль отличается просторным салоном и передовыми технологиями. Цены на различные комплектации варьируются от 13 670 до 18 180 долларов, что делает его доступным выбором на рынке. В оснащение входят мультимедийная система Meizu Flyme Auto, возможность подключения мобильных устройств, аудиосистема с 16 динамиками и система HUD. Кроме того, в список опций входят сиденья с массажем и вентиляцией, панорамный обзор, боковые шторки безопасности и система охраны.

Galaxy Starship 7 EM-i является первым автомобилем компании с новой гибридной системой Thor EM-i. Эта система объединяет 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 111 л.с. и электромотор на 217 л.с. Система обеспечивает эффективность двигателя до 46,5% и позволяет проехать до 120 км на электротяге и до 1420 км на бензине.

Этот автомобиль не только выделяется своими техническими характеристиками и доступной ценой, но и устанавливает новые стандарты в своем классе, предлагая потребителям высокий уровень комфорта и безопасности.