В России стоимость гораздо выше.

В Беларусь снизились цены на новые автомобили Lada. Теперь модель Lada Granta можно приобрести всего за 885 тысяч рублей, что значительно дешевле по сравнению с ценами в России, где стартовая цена этой модели начинается от 1 042 000 рублей.

Снижение цен в Белоруссии связано с жесткой конкуренцией между местным производителем Belgee и российским брендом Lada. Обе компании стремятся завоевать лидирующие позиции на рынке, при этом АвтоВАЗ активно инвестирует в своё присутствие в стране, планируя вложить около 40 миллиардов рублей в текущем году.

Автомобили Lada Granta оснащены 90-сильным мотором, системой антиблокировки тормозов, фронтальными подушками безопасности, бортовым компьютером. Также имеется электроусилитель руля и подогрев передних сидений. Эти машины пользуются большим спросом и быстро раскупаются.

Поддержка со стороны государства и лояльность населения играют важную роль в успехе местного производителя Belgee, в то время как российский АвтоВАЗ также активно поддерживается российскими властями.

Это снижение цен на Lada в Беларуси предоставляет отличную возможность для покупателей приобрести новое авто по более выгодной цене.