Дешевле, чем неофициальные машины в России, стартовая цена ниже 2,3 млн рублей.

Hyundai представила в Казахстане новый кроссовер Mufasa, который станет бюджетной альтернативой популярной модели Tucson. Эта новинка уже успела завоевать внимание благодаря своей доступности и техническим характеристикам.

Hyundai Mufasa, который ранее был доступен только в Китае, теперь можно приобрести и на казахстанском рынке. Стартовая цена этого автомобиля составляет менее 2,3 млн. рублей, что делает его значительно дешевле по сравнению с аналогичными моделями, предлагаемыми через параллельный импорт в России, где цена достигает около 3 млн. рублей.

Mufasa оснащён 2,0л. движком мощностью 160л.с., 6-ступенчатой АКПП и передним приводом. В стандартную комплектацию входят электромеханический стояночный тормоз, цифровая приборная панель и сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 12.4".

Стоимость нового кроссовера в Казахстане варьируются от 2,27 до 2,8 млн. рублей, что делает его доступным выбором для многих автолюбителей. Hyundai Mufasa создается на совместном предприятии Beijing Hyundai с 2023 года и уже доступен для заказа.

Эта машина предлагает отличное соотношение цены и качества, предоставляя покупателям все необходимые функции для комфортной и безопасной езды.